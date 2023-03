Barcelona quer um lateral direito e Xavi coloca os olhos em João Cancelo

O jornal catalão 'Sport' avança esta sexta-feira que João Cancelo está na mira do Barcelona. Os blaugrana procuram um lateral direito para a próxima época - o nome de Diogo Dalot também já foi apontado - e Xavi considera o português uma boa opção.O jornal adianta que o Bayern Munique pretende 'devolver' o jogador ao Manchester City no final da época - Cancelo está na Bundesliga emprestado pelos citizens - e já terá comunicado isso mesmo ao clube inglês. E em Manchester, escreve também o 'Sport', Pep Guardiola também não quer continuar com ele.A opção será vender ou emprestá-lo, para tentar recuperar alguma parte dos 65 milhões de euros que os citizens pagaram por Cancelo.O Barcelona, que já tem Cancelo na mira desde que o internacional português estava no Valencia, conta fazer uso da sua boa relação com Jorge Mendes para garantir a contratação ou o empréstimo do defesa.