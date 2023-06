Barcelona recebe proposta de 100 milhões de euros para ceder nome do clube a equipa do Qatar

O Barcelona recebeu uma proposta de 100 milhões de euros do Qatar para ceder o nome do clube a uma nova equipa que seria criada na 1.ª divisão daquele país, avança a Catalunya Radio.De acordo com a mesma fonte, esta seria uma possibilidade de os catalães se colocarem numa melhor posição no que ao fairplay financeiro diz respeito, já que esse tem sido um dos problemas do emblema nos últimos meses. Ainda assim, os blaugrana não parecem dispostos a chegar a acordo.A Qatar Stars League, a principal divisão de futebol do Qatar, conta atualmente com 12 equipas. Na temporada que agora chegou ao fim, o campeonato foi conquistado pelo Al Duhail.