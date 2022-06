Barcelona recebe Roma de Mourinho no troféu Joan Gamper

O Barcelona recebe a Roma, de José Mourinho, a 6 de agosto, em jogo do troféu Joan Gamper, informou esta quarta-feira o clube espanhol no site oficial.

Tal como na edição de 2021, então diante da Juventus, o troféu terá um duplo compromisso, com a equipa do Barça a jogar com a Roma a partir das 21 horas locais (20 em Lisboa) em masculinos, depois do jogo entre as equipas femininas dos dois clubes (16H30 em Lisboa).

Em masculinos, será a segunda vez que a Roma disputa o troféu Joan Gamper, que se realiza desde 1966 e homenageia o fundador do clube, depois de a equipa italiana ter competido na edição de 2015, na qual perdeu por 3-0.

A edição deste ano representa um regresso de José Mourinho a Camp Nou, depois de uma última presença em 2013, então como treinador do Real Madrid, embora o técnico tenha também uma ligação ao Barça, no tempo em que foi adjunto de Bobby Robson, entre 1996 e 2000.