Barcelona segura Lewandowski

Apesar dos rumores sobre uma eventual insatisfação do Barcelona com a quebra de rendimento de Robert Lewandowski, e do desânimo demonstrado pelo jogador em campo, o jornal 'Sport' refere que o Barcelona não tem qualquer intenção de promover a saída do jogador no final da temporada, uma vez que, dentro do clube, o internacional polaco é visto como "um dos jogadores mais valorizados pelo talento, experiência e profissionalismo."Lewandowski é um dos rostos do momento desportivo menos positivo que o Barcelona atravessa na temporada. Se na primeira época o goleador polaco correspondeu às expectativas no plano individual, terminando a temporada como 'Pichichi' da La Liga com 23 golos em 34 jogos, a verdade é que o seu rendimento caiu a pique, fazendo soar os alarmes dentro da estrutura do clube catalão pela falta de produtividade do avançado, que apenas balançou a rede em oito ocasiões nesta edição do campeonato.O jornal garante também que a situação contratual do jogador, que termina o vínculo em junho de 2025, já foi discutida entre o seu agente, Pini Zahavi, e o presidente Joan Laporta, que assumiu que o clube "respeitará qualquer decisão que o polaco tomar a partir de 30 de junho" pois "conquistou o direito de decidir a sua carreira com base no seu desempenho e na sua extraordinária carreira".O 'Sport' assegura ainda que existirá um assédio dos clubes da Arábia Saudita ao jogador de 35 anos, que querem incorporá-lo como um dos protagonistas no projeto do campeonato daquele país, embora Lewandowski já tenha manifestado a vontade de continuar a jogar ao mais alto nível durante mais alguns anos.