Barcelona sem Pedri três semanas

Pedri lesionou-se domingo numa coxa, por ocasião de um treino realizado no centro de estágios do Barcelona, e será obrigado a parar durante três semanas. O clube blaugrana tentará recuperá-lo a tempo de poder defrontar o Espanyol, a 20 de novembro, precisamente o embate que precede a receção ao Benfica, respeitante à quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo com as águias terá lugar no dia 23.