Barcelona tem 17 jogadores inscritos: um deles tem saída fechada para o Valencia

Continua a indefinição quanto aos jogadores que o Barcelona poderá efetivamente utilizar no sábado, na partida de estreia no campeonato, diante do Rayo Vallecano. É que, segundo dados do 'Sport', apenas 17 jogadores surgem inscritos na Liga, sendo que nessa lista não surgem nem os reforços (Christensen, Kessié, Raphinha, Lewandowski e Koundé) nem os jogadores que renovaram contrato (Sergi Roberto e Ousmane Dembélé).O facto curioso é que nesses 17 inscritos consta um jogador que já rumou ao Valencia e espera apenas oficialização da transferência (o médio Nico) e ainda Samuel Umtiti e Martin Braithwaite, dois futebolistas que estão fora das contas do técnico Xavi.Em sentido inverso, nesta lista não aparecem alguns jovens, como Gavi, Balde, Abde, Iñaki Peña ou Collado, mas estes podem ser utilizados por terem registo de formação.