Barcelona tem Bernardo Silva na mira e pode acenar com De Jong

O jornal 'Mundo Deportivo' avança esta sexta-feira que Xavi quer um médio de primeira linha no próximo verão e que um dos jogadores que o treinador mais gosta é Bernardo Silva.O português do Manchester City pode ser uma opção complicada, mas continua a querer mudar de ares e vê a LaLiga com bons olhos, segundo o mesmo jornal. Já na época passada os blaugrana tentaram uma aproximação a Bernardo, mas o negócio acabou por não avançar.Representado por Jorge Mendes, empresário com que os catalães têm boas relações, Bernardo Silva é um jogador muito importante no esquema tático de Pep Guardiola, mas o Barcelona poderia acenar com Frenkie de Jong, um jogador que o técnico catalão aprecia.