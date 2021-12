Barcelona tem cláusula de 'desconto' para contratar De Ligt

O jornal 'Sport' adianta que o Barcelona poderá contratar Matthjis De Ligt a troco de 75 milhões de euros, tudo por causa de uma inusitada cláusula que ficou acordada entre Mino Raiola e a Juventus aquando da transferência do defesa holandês do Ajax para os italianos. Basicamente, caso queira De Ligt, o Barça poderá adquiri-lo pela mesma verba que a Juventus pagou no verão de 2019.De acordo com a informação avançada, esta cláusula foi inserida no contrato do holandês primeiro por conta das boas relações que o agente tem com a Vecchia Signora, mas também pode saber que o defesa é bastante apreciado no Barcelona. O grande problema será mesmo o Barcelona encontrar nesta fase os 75 milhões de euros, já que como se sabe o clube catalão atravessa um grave momento financeiro.Note-se que para as outras equipas a cláusula de rescisão de De Ligt está fixada nos 120 milhões de euros até ao próximo mercado de verão, altura na qual subirá aos 140M€.