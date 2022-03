Barcelona tem quatro nomes como alternativa a Haaland e um deles é português

O Barcelona quer contratar um avançado no próximo mercado de verão e Haaland continua a ser o principal alvo da direção dos catalães. Ainda assim, devido ao facto de o internacional noruguês ter vindo a ser muito cobiçado, Joan Laporta já olha para outras opções, segundo o 'Mundo Deportivo'.Rafael Leão, que tem dado nas vistas no Milan esta época, é uma delas, de acordo com a mesma fonte. Romelu Lukaku e Timo Werner, ambos do Chelsea que vive momentos complicados devido às sanções impostas pelo Reino Unido, e ainda Patrick Schick, do Bayer Leverkusen, são os outros nomes em cima da mesa.O jornal espanhol refere ainda que Mohamed Salah também poderá entrar na lista, caso não renove com o Liverpool e o clube inglês o queira vender para que não saía a custo zero na próxima época.