Barcelona tentou negociar médio marroquino nas costas da Fiorentina: «Isto não se faz...»

Sofyan Amrabat foi um dos destaques do Mundial pela seleção marroquina e viveu, no último dia do mercado de inverno, uma situação pouco habitual . O médio da Fiorentina queria rumar ao Barcelona e os catalães pretendiam contar com ele, mas o negócio acabou por não se realizar porque a formação italiana não foi informada acerca das conversações, que só se realizaram entre os empresários do jogador e o clube espanhol.Segundo explica a 'Marca' esta sexta-feira, os agentes de Amrabat ofereceram-no ao Barcelona no dia 31 de janeiro, num acordo em que o jogador chegaria por empréstimo até final da temporada com opção de compra obrigatória, proposta essa que foi rejeitada pelo clube blaugrana devido ao fairplay financeiro.Numa segunda tentativa, os representantes do médio marroquino voltaram a oferecê-lo, mas desta feita com uma cláusula de compra opcional que, segundo o jornal espanhol, seria de um valor que estaria ao alcance do Barça.Ora, essa segunda proposta terá sido aceite pelos catalães, altura em que a Fiorentina foi informada acerca do sucedido e... não gostou. "Isto não se faz no último dia de mercado...", terá dito o clube 'viola' aos representantes de Amrabat.Sofyan Amrabat, refira-se, tem contrato com a Fiorentina até 2024 - com opção de mais um ano - e um valor de mercado estimado de 25 milhões de euros, de acordo com o 'Transfermarkt'.