Barcelona terá princípio de acordo com Agüero: vaga no City pode ser ocupada por João Félix

O jornal espanhol 'As' garante que Joan Laporta, recentemente eleito presidente do Barcelona, tem um princípio de acordo com Sergio Agüero para que o jogador argentino vista a camisola dos blaugrana até junho de 2023. O avançado do Manchester City, de 32 anos, chegaria à Catalunha a custo zero.





Não há qualquer documento assinado porque Laporta ainda não tomou posse e todos os assuntos de gestão do clube estão a ser tratados por Carles Tusquets, avança o mesmo jornal.Recorde-se que há poucos dias a imprensa inglesa noticiava, também, que João Félix era um sério candidato a substituir Agüero no Manchester City, pois o português do Atlético Madrid é um jogador muito apreciado por Pep Guardiola.