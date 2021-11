Barcelona toma a dianteira para contratar Arthur Cabral

No final de outubro, o 'Corriere dello Sport' avançou com o interesse de Benfica e FC Porto na contratação de Arthur Cabral . O avançado brasileiro de 23 anos atua no Basileia e tem impressionado com os seus números nesta época: 23 golos e 4 assistências em 24 partidas disputadas até ao momento.Entretanto, o jornal 'Sport' adianta o interesse do Barcelona na contratação do avançado. A falta de golo parece não ter sido resolvida com a chegada de Xavi e o clube catalão procura soluções no mercado. Luuk De Jong parece não contar para o técnico espanhol. Confirmando-se o afastamento de Kun Agüero devido a problemas cardíacos, sobra apenas Martin Braithwaite como ponta-de-lança de raiz no plantel.A capacidade física do brasileiro, o jogo associativo bem como o faro de golo despertaram o interesse do emblema catalão e já se fala em valores. Arthur Cabral termina contrato com o Basileia em 2023 e o clube suíço estaria interessado somar algum dinheiro aos seus cofres com a venda do atleta. A contratação rondaria os 15 milhões de euros. A ligação entre Cabral e o Barcelona terá sido feita por Deco, responsável de scouting do clube no Brasil e em Portugal.O jovem formado no Ceará, do Brasil, já foi chamado para representar a seleção brasileira e é uma das possíveis apostas de Tite para a dianteira da canarinha na preparação do Mundial do próximo ano.