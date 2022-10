Barcelona vai despachar Piqué e Jordi Alba

O Barcelona já prepara mais uma revolução no plantel. Após a segunda queda consecutiva para a Liga Europa, os catalães pretendem livrar-se já em janeiro de dois pesos pesados da equipa e que têm cada vez menor preponderância: Piqué e Jordi Alba.De acordo com o 'Sport', ambos têm a receber cerca de 145 milhões de euros até o final dos respetivos contratos - Piqué 80 milhões e Alba 65 - e as suas saídas (assim como as de De Jong ou Depay) aliviariam a folha salarial, abrindo espaço para novos jogadores.De resto, a cúpula blaugrana já definiu alvos para a reabertura do mercado e dois deles são portugueses: Diogo Dalot, lateral direito do Man. United, e Rúben Neves, médio do Wolves. Os responsáveis do clube não querem mais desculpas e exigem a Xavi que conquiste títulos esta temporada, nomeadamente a La Liga ou a Liga Europa.