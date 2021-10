Bartomeu critica Laporta e garante: «Ninguém da minha direção meteu as mãos na caixa»

Josep María Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, deu entrevistas a vários meios de comunicação social catalães e deixou críticas à gestão de Joan Laporta, o atual líder.





"Este verão deixaram o Messi sair e essa sim, parece-me ter sido uma má decisão. Jogar sem Messi representa mudar muitas coisas", disse o ex-líder dos blaugrana. "Eu como presidente não quis que o Messi saísse e fiz tudo o que foi possível para que ele não deixasse o clube."Laporta, o atual presidente, justificou a saída do astro argentino com a débil situação financeira do clube, mas Bartomeu deitou água na fervura. "O clube não está em risco, é viável, tem muitos recursos. Estão a criar um discurso alarmista. As perdas causadas pela covid não vão levar o clube à falência, o Barcelona tem ativos de jogadores, bens patrimoniais e digitais."O antigo presidente defendeu o trabalho "sério e responsável" que foi realizado pela sua direção. "A nossa gestão não foi nefasta, é isso que dizem a LaLiga, a UEFA e os auditores. Com 180 milhões de receitas e com a Forbes a classificar-nos como o clube mais valioso do Mundo. Essa gestão séria e rigorosa acabou por ser traída pelo aparecimento da pandemia, que levou a uma quebra das receitas na ordem dos 500 milhões."Bartomeu garante também que ninguém da sua direção tirou dinheiro do clube. "Não tenho medo, ninguém da minha direção meteu as mãos na caixa. É uma coisa que não poderíamos esconder e depois de tantos meses já se saberia. Podem dizer o que quiserem"O ex-presidente dos blaugrana saiu também em defesa de Ronald Koeman, treinador que foi contratado sob a sua liderança. "Está preparado, mas é preciso ter paciência para que consiga construir uma equipa sem a presença do melhor jogador do Mundo. Penso que há muito talento no plantel, sobretudo talento jovem."