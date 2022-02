Bartomeu nega acusações de Laporta e vai pedir cópia da auditoria forense

Josep Maria Bartomeu reagiu esta quarta-feira às conclusões da auditoria forense apresentada ontem por Joan Laporta, presidente do Barcelona, a qual indicava que ocorreram "conduas criminosas gravíssimas" , que podem ter lesado o clube espanhol em 30 milhões de euros.O antigo presidente dos catalães endereçou uma carta ao Ministério Público, na qual pediu uma cópia da referida auditoria, de forma a perceber se os factos mencionados por Laporta constituem um crime de injúria e calúnia. Se isso se verificar, Bartomeu vai entrar com um pedido de proteção do direito à honra e à dignidade."Quero manifestar a minha discordância e rejeição, bem como lamentar que o Sumário Executivo das conclusões da análise forense não tenha sido tornado público para todos os membros do nosso clube", escreveu Bartomeu, que se colocou ainda à disposição da Procuradoria Provincial de Barcelona para facilitar os trabalhos de investigação que possam vir a ser realizados.