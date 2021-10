Bartomeu sobre Messi: «Acordámos renovar por dois anos, mas tudo mudou. Perguntem-lhe porquê»

Josep Maria Bartomeu, antigo presidente do Barcelona, esteve esta segunda-feira presente no programa 'Las Vacas Sagradas', da 'Esport3', para falar sobre o último ano em que esteve à frente da direção do clube culé. A saída de Lionel Messi surpreendeu tudo e todos no último mercado de transferências. Questionado sobre a transferência do craque argentino para o Paris Saint-Germain, Bartomeu assumiu ter acertado com 'La Pulga' uma renovação de contrato por mais dois anos, acordo esse que viu posteriormente ir por água abaixo, apontando o dedo a Messi.

"A sua saída é um problema [para o Barcelona]. Somos um clube comprador e não um clube vendedor. Eu lutei muito no verão de 2020 para que ele continuasse no clube. E agora que ele queria continuar, foi obrigado a ir embora. Eu não podia permitir que o Messi fosse para um rival da Liga dos Campões. O caso dele é diferente do de Neymar, Figo ou Rivaldo. É evidente que era o jogador mais bem pago do mundo e com diferença [para os restantes]. Em julho de 2020, chegámos a um acordo para renovar por mais dois anos, mas tudo mudou. Têm de perguntar ao Messi porquê", começou por dizer.

Já sobre a contratação de Kylian Mbappé, um dos jogadores mais promissores da atualidade, Josep Bartomeu assume que a sua transferência para Camp Nou esteve "em cima da mesa", mas que acabou por não concretizar-se por indicação do departamento de scouting do clube. "Esteve em cima da mesa a sua contratação, mas os analistas preferiram Dembélé porque queriam um jogador que abrisse mais o campo", revelou.

Bartomeu recordou ainda como foram "aplaudidas" as contratações de Dembélé e Coutinho após as saídas de Iniesta e Neymar. "Algumas das contratações que fizemos não cumpriram as expectativas, são jogadores que custaram muito dinheiro, mas essas coisas acontecem no futebol. Quando contratámos estes dois jogadores foram transferências aplaudidas por todos. Coutinho vinha porque Iniesta tinha ido embora. Era o melhor da Premier League. Dembélé veio depois da saída do Neymar. As avaliações, segundo dizem os especialistas, eram de 50 por cento de acerto", concluiu.