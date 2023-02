Bojan e as expectativas que se geram nos jovens jogadores: «São tratados como um produto»

Bojan Krkic foi visto como uma grande promessa do Barcelona, mas acabou por sair após quatro épocas na equipa principal dos catalães e, aos 32 anos, é um jogador livre para assinar por qualquer clube, após ter deixado os japoneses do Vissel Kobe.O avançado marcou presença no primeiro dia do Sports Tomorrow Congress, evento organizado pelo Barcelona, onde abordou as dificuldades em gerir expectativas que se criam nos jovens futebolistas."Há uma enorme diferença de tratamento entre a ilusão que se gera no início quando tudo está a correr bem e quando as coisas correm mal devido a uma lesão ou por qualquer motivo. Os jogadores são tratados como um produto", referiu Bojan."Passas de ser uma pessoa a uma personagem. Aos 17 anos tive que competir contra o rótulo de 'novo Messi'. Não tinha noção da magnitude do cenário em que estava a entrar. Aprendes a fugir desses rótulos externos e a ter consciência dos teus limites e a aceitá-los", acrescentou o internacional espanhol, que sofreu "na primeira pessoa" aquilo que "Ansu Fati está a viver agora".Bojan recordou ainda a altura em que renunciou à convocatória para o Euro'2008, que a seleção espanhola acabou por vencer, quando tinha apenas 18 anos. "Ficou muito claro que não poderia ir. Estava a passar por um momento de ansiedade e decidi não ir. Na véspera da convocatória falei com o treinador Luis Aragonés e expliquei-lhe", assumiu, admitindo ainda ir ao psicólogo desde os 13 anos.Além do Barcelona e Vissel Kobe, recorde-se, Bojan representou ainda Alavés, Roma, Milan, Stoke City, Mainz, Ajax e Montreal.