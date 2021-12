Braithwaite e a difícil relação com o pai: «Perguntava 'ele realmente gosta de mim?'»

Martin Braithwaite, avançado dinamarquês do Barcelona, participou num documentário em que recordou a infância e o quão difícil foi o seu relacionamento com o pai, que foi sempre muito exigente."Quando ele jogava futebol comigo, nunca facilitei", explicou o pai do futebolista. "Sempre fiz com que trabalhasse, pressionava-o ao limite."O avançado confirma isso mesmo, não sem esconder alguma amargura: "O meu pai... disse-lhe muitas vezes. Foi muito duro comigo quando eu era criança. E como era apenas um miúdo as coisas tornavam-se complicadas para mim. Não entendia porquê, porque quando o teu pai é duro contigo, começas a fazer perguntas do género: 'ele realmente gosta de mim?'"O pai não facilitava, como o próprio explicou: "Quando ele jogava mal não lhe sorria e dizia 'oh, vais ter mais sorte da próxima vez'. Não, 'estiveste mal'. Ele ia ter com a mãe, que lhe dava um abraço e dizia: 'Ok, querido. Está tudo bem.' Não. Isto não é sufiente."