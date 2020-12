Bucareste ou Budapeste? O erro do Barcelona que provocou a indignação na Hungria

O gestor de redes sociais do Barcelona parece estar a necessitar claramente de umas aulas de geografia. Depois dos erros que foram cometidos no verão, aquando da viagem a Lisboa para disputar a final-8 da Liga dos Campeões, os catalães voltaram a ficar mal na fotografia por causa de uma publicação errada no Facebook e uma vez mais devido a um situação geográfica... Em causa esteve agora o post feito a propósito da viagem à Hungria para defrontar o Ferencváros, uma partida que se vai disputar em Budapeste para que, para os catalães, será jogada em... Bucareste.





"O Barcelona viaja para Bucareste para enfrentar o Ferencváros na Liga dos Campeões esta quarta-feira", podia ler-se na publicação feita pelos catalães, que rapidamente gerou uma onda de indignação na Hungria, com vários meios de comunicação social a não perdoarem o erro. "Bofetada do Barça ao Ferencváros: publicou no Facebook que vão a Bucareste", escreveu o jornal HVG. Já o Ferencváros acabou por levar a questão na 'desportiva': "Rapazes, têm o destino errado, esperamos que tenham vindo para Budapeste!".Refira-se que o Barcelona não se enganou mesmo na direção e está já em solo húngaro para o jogo com o Ferencváros, numa partida na qual Leo Messi não será opção.