Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Caldo 'entornou' com Trincão mas aposta continua: estará Koeman a deixá-lo 'apurar'? Português ‘ouviu’ no final do encontro com o Cornellà mas voltou a ser titular





• Foto: Reuters