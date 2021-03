Calvário de Ansu Fati não acaba: 'miúdo' do Barcelona pode ter de ser operado novamente

Quanto em novembro se lesionou, Ansu Fati sabia que tinha um longo período de paragem pela frente, mas não terá imaginado que naquele momento a sua temporada poderia ter chegado ao final. A previsão inicial após ser operado ao menisco do joelho esquerdo era de quatro meses, o que lhe permitiria voltar aos relvados o mais tardar no início de março, mas complicações no processo de recuperação devem forçar o jovem jogador do Barcelona a ficar ainda mais alguns meses fora de ação.





A primeira complicação surgiu logo no pós-operatório, ao ter de ficar vários dias internado, já que o seu joelho inflamava de forma sistemática, o que o impedia desde logo de iniciar o processo de fisioterapia. A situação não melhorou e, segundo o 'AS', Fati foi uma vez mais operado em janeiro, na altura sem que o próprio Barcelona desse conta dessa intervenção. O problema foi que nem essa segunda operação resolveu a situação.E para piorar a situação, o mesmo jornal revela que há três semanas o jovem jogador de 18 anos sofreu uma infeção no menisco, que levou mesmo os responsáveis da equipa médica do Barcelona e colocar em cima da mesa a possibilidade de haver uma terceira operação. A confirmar-se nova intervenção cirúrgica, Fati diz adeus à temporada, mas também ao Europeu e até aos Jogos Olímpicos...