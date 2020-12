Camp Nou... demolido? A polémica proposta de candidato à presidência do Barcelona

O Barcelona vai a votos a 24 de janeiro e já vários nomes oficializaram a candidatura à presidência do clube catalão. O mais recente foi Agustí Benedito, que esta segunda-feira apresentou o seu projeto para os blaugurana e revelou uma proposta polémica que está já a dar muito que falar e promete ser um dos temas 'quentes' da campanha eleitoral. Tudo porque o candidato equaciona... demolir o Camp Nou.





"Se ganharmos as eleições vamos construir um novo estádio e considerámos duas opções para isso. A primeira é demolir o Camp Nou e construí-lo no mesmo local. Isso significaria que, durante três anos, a equipa teria de jogar em Montjuïc [Estádio Olímpico de Barcelona], que teria de ampliar a bancada para receber todos os adeptos. A outra opção é fazê-lo em Sant Joan Despí, na porta de Barcelona. Será votado em referendo no primeiro ano do nosso mandato", afirmou Augustí Benedito.Esta proposta rompe por completo com o projeto 'Espai Barça', que previa a criação do "melhor complexo desportivo do mundo" no centro de uma grande cidade, modernizando o atual estádio e construindo um "novo flexível e moderno Palau Blaugrana [pavilhã das modalidades]. "Comigo isso não será feito", afirmou Benedito.O candidato apresentou a arquiteto responsável pelo novo estádio, Benedeta Tagliabue, que defendeu que a modernização do Camp Nou não é sustentável. "A reforma baseia-se numa estrutura antiga, de 65 ou 70 anos. A minha pergunta é: vale a pena fazer? Não sabemos o que vamos encontrar. As estruturas serão reforçadas, mas ninguém sabe como estão. E se surgirem surpresas más, o orçamento terá que aumentar, tal como aconteceu em muitos outros estádios", alertou Benedeta Tagliabue.