Candidato à liderança do Barcelona promete reforços: «É possível trazer Haaland e Mbappé»

Toni Freixa é um dos candidatos à presidência do Barcelona e numa altura em que se aproximam as eleições, agendadas para 7 de março, garante um forte investimento no plantel já na próxima temporada.





Em entrevista à RAC-1, Toni Freixa revelou que tem um investidor para o clube e anunciou a contratção de "três craques", "dois diferenciados para o ataque e um para a defesa". "Temos um acordo com um investidor que investirá 250 milhões de euros para o Barça Corporate, mas 51% desse valor será reservado pelo clube. A mensagem é que o Barça terá a equipa competitiva que tem de ter e que os sócios querem. Estou a constatar uma realidade. Teremos um plantel mais competitivo para a época 2021/22", sublinhou o candidato, ainda que sem adiantar nomes. "Não falaremos de jogadores até sermos eleitos, porque isso pode afetar as negociações. Mas é possível trazer Haaland e Mbappé", atirou.O candidato mostra-se ainda confiante na renovação de Lionel Messi. "O Messi é tão culé como nós. Sabe a situação do clube e acredito que vá esperar que haja um presidente eleito para depois discutir e decidir o seu futuro", justificou Toni Freixa.