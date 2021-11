Casa de Ansu Fati assaltada com familiares do jogador lá dentro durante o Barcelona-Espanyol

A casa de Ansu Fati, em Sant Cugar del Vallés, Barcelona, foi assaltada na noite de sábado, quando o jogador espanhol, que está lesionado, assistia ao dérbi da Catalunha, entre Barcelona e Espanyol, em Camp Nou. Alguns familiares do avançado, de 19 anos, estavam em casa a ver o encontro pela televisão no piso inferior da vivenda, quando os assaltantes entraram e saquearam o andar superior, segundo o jornal espanhol 'La Vanguardia'.Após ouvirem ruídos no piso superior, os familiares de Fati ligaram para a polícia, por volta das 22 horas, não tendo entrado em contacto direto com os indivíduos. Quando chegaram as primeiras forças de segurança da esquadra de Sant Cugat, os quartos do piso superior estavam remexidos, mas os assaltantes já tinham fugido, avança o referido diário.Para além disso, o alarme da sala tinha sido desligado, assim como as câmaras de segurança. Os ladrões terão forçado uma das entradas da casa com uma alavanca e moveram-se silenciosamente pelos quartos do edifício, conta a mesma fonte. Ansu Fati apresentou queixa esta segunda-feira na referida esquadra por roubo de dinheiro, jóias e relógios.Ainda de acordo com o 'La Vanguardia', por se tratar de um jogador do Barcelona e pela possibilidade de o assalto ter sido levado a cabo por um grupo organizado e especializado em roubar casas de jogadores de futebol, o caso passará a ser investigado pela Divisão de Investigação Criminal (DEC) da esquadra de Sant Cugat.