Casillas recebeu cervejas pelos golos de Messi e Piqué não resiste: «Se precisares de ajuda...»

Antigos colegas de seleção, Iker Casillas e Gerard Piqué foram rivais num dos momentos de maior tensão no clássico Real Madrid-Barcelona, mas vários anos depois é possível perceber-se que esses tempos já estão no passado. Este sábado, por exemplo, as duas figuras do futebol espanhol tiveram uma bastante humorada e 'picante' troca de comentários no Instagram, tudo por causa do facto de Iker ter recebido da Budweiser as garrafas de cerveja personalizadas pelos golos que sofreu marcados por Leo Messi (17, para sermos exatos).





"Estava a ver que não chegavam! Mas aqui está a minha garrafa personalizada da Budweiser. Parabéns Leo Messi pelo teu recorde, com o golo 644. Recordo-me quando me marcaste os teus golos 264 e 265. Bom jogo, bom empate e o melhor de tudo é que depois disso não me voltaste a marcar. O meu máximo respeito a um grande rival e que brindemos por esses grandes jogos que disputámos durante os anos", escreveu o guardião, numa publicação que chamou logo à atenção de Piqué, com a seguinte troca de comentários.: "Iker, suponho que não tenhas espaço para todas em casa. Envia-me alguma se conseguires...": "Tens demasiado tempo livre. Entre Youtube, a tua equipa de futebol e as declarações que fazes... Tens de recuperar, não? Chato!": "É verdade, estou muito soltinho ultimamente, mas se precisares de ajuda a descarregar as caixas de cerveja quando chegarem avisa-me, que eu ajudo-te"