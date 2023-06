Caso Negreira: Barcelona pode ficar fora da Champions na próxima época

O 'Caso Negreira' poderá trazer consequências muito graves para o Barcelona na próxima época. De acordo com o jornal espanhol 'ABC', Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz, os dois inspetores nomeados pelo Comité de Ética e Disciplina da UEFA para investigar todo este processo concluíram, depois da fase de instrução, que o Barcelona deveria ser excluído das competições europeias pelo período de um ano, que poderia ter início já na próxima temporada (2023/24).





De acordo com a mesma fonte, a decisão final está do lado da UEFA, nomeadamente do seu presidente Aleksander Ceferin. O organismo que regula o futebol europeu pode abrir um expediente e esperar por uma decisão da justiça espanhola ou atender ao pedido feito pelos dois instrutores do Comité de Ética e Disciplina e sancionar o clube já na próxima época.

Recorde-se que o clube sagrou-se campeão espanhol este ano, garantindo assim o apuramento automático para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.