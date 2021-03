Catalães avançam que Koeman vai continuar no Barcelona na próxima temporada

Ronald Koeman poderá estar já a preparar-se para continuar pelo menos mais uma temporada ao comando da equipa técnica do Barcelona. De acordo com a 'TV3', um canal de televisão catalão, a direção dos culé reuniu-se recentemente com o técnico holandês, onde demonstrou total "satisfação e confiança" no trabalho desempenhado pelo técnico.

Segundo a mesma fonte, este encontro terá ocorrido em Camp Nou, e terá tido a presença do presidente Joan Laporta, do diretor de futebol Mateu Alemany e do secretário técnico Ramon Planes, que ouviram uma das exigências apresentadas pelo técnico: ter mais poder de decisão nas futuras contratações da equipa.