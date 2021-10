Clube dos 1.000 milhões: Barcelona prepara-se para 'blindar' Ansu Fati à imagem de Pedri

O Barcelona anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato de Pedri, com o jovem médio espanhol, de apenas 18 anos, a aumentar o seu vínculo aos blaugrana até 2026 e com uma cláusula de rescisão de... 1.000 milhões de euros. Mas esta prepara-se para ser apenas uma das muitas renovações que a direção do Barcelona tem em vista fechar no seu plantel principal.

De acordo com o jornal espanhol 'Marca', a direção culé prepara-se para assinar um acordo semelhante com Ansu Fati, com o objetivo de aumentar consideravelmente a duração do vínculo do jogador, bem como a sua cláusula de rescisão que passaria, também ela, a estar fixada em 1.000 milhões de euros.

A mesma fonte adianta ainda que Ousmane Dembélé, Ronald Araújo, Sergi Roberto e Gavi serão os próximos dossiês que os responsáveis do Barcelona quererão fechar, com o propósito de 'blindar' estes jogadores, que são vistos como alguns dos principais ativos e possíveis fontes de rendimento desportivo e financeiro a curto prazo para o clube.

A única questão que preocupa a direção culé são as formas de pagamento de salários a estes atletas, uma vez que o clube não tem grande margem de manobra devido ao teto salarial do plantel, um cenário que deverá ser ultrapassado com... alguma imaginação.