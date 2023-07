Contrarrelógio por Dembélé

Ousmane Dembélé, extremo do Barcelona, é o alvo preferencial do PSG pare suprir o afastado Mbappé, só que dentro de menos de 24 horas o valor da cláusula de rescisão sobe dos 50 para os 100 M€. Contrarrelógio para fechar o negócio em Paris e nervosismo na Catalunha.

Em Paris a equação é simples. Os 50 M€ são um valor apetecível pelo extremo de 26 anos... os 100 nem tanto. Segundo a imprensa francesa, o nome de Dembélé agrada e o PSG está disposto a acionar a cláusula até ao final do dia de hoje. A decisão estará assim nas mãos do jogador, já que apenas o ‘não’ do gaulês poderia pôr travão ao negócio. A confirmar-se, estaria encontrado o substituto de Mbappé, que ontem foi apontado pela imprensa inglesa... a um empréstimo ao Liverpool. Cenário improvável já que o jogador continua a querer apenas o Real Madrid.

Em Barcelona, o caso é mais espinhoso. O jogador tem correspondido na pré-época - marcou ao Real Madrid no sábado - e Xavi confessou que gostava de o manter. "Vejo-o feliz e motivado, dá-me garantias. Mas quanto à decisão... não controlamos o mercado", deixou o espanhol que pode ver uma peça importante sair sem garantia de substituto à altura. Isto, porque o Barça só detém 50% do passe de Dembélé, pelo que ficaria apenas com 25 M€ nos cofres se o gaulês sair hoje. E se Dembélé ficar há outro imbróglio: o contrato termina em 2024, pelo que só a renovação ou a improvável venda por 100 M€ evitariam uma saída a custo zero no próximo verão.