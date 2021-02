Conversa no Youtube pode dar castigo: Piqué alega favorecimento dos árbitros ao Real Madrid

Gerard Piqué participou numa conversa com o youtuber DjMaRiiO na qual teceu algumas considerações sobre arbitragem que poderão resultar num castigo pesado para o central do Barcelona. De acordo com o 'Sport', Piqué arrisca 4 a 12 jogos de suspensão, além de uma multa, sendo que a conversa transmitida ontem já está a ser analisada pelo Departamento de Integridade da Federação espanhola de futebol (RFEF).





Na primeira declaração, Piqué lembra a La Liga da época passada, conquistada pelo Real Madrid, considerando que "o que aconteceu no último campeonato foi a coisa mais grotesca que experimentei na minha vida". "Se compararmos o Real Madrid com o Barça há muita diferença", disse ainda o internacional espanhol, referindo-se às arbitragens dos merengues na parte final da época, após a paragem devido à pandemia. A segunda intervenção na mira da RFEF tem também um alegado favorecimento dos árbitro ao Real Madrid. "85% são madrilenos, como é que não vão apitar a favor do madridista? Mesmo inconscientemente, como é que eles não vão prejudicar mais um lado do que o outro?".Apesar de, no mesmo vídeo, ter assumido "respeitar o trabalho dos árbitros" e que estes "procuram sempre fazer o seu melhor", as declarações de Piqué poderão mesmo valer-lhe um castigo caso o Departamento de Integridade considere "que as palavras do jogador colocam em causa a honra da classe dos árbitros".