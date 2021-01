Covid-19: Plantel do Barcelona deu negativo e treina esta tarde

O plantel do Barcelona deu esta terça-feira negativo aos testes ao novo coronavírus e vai treinar ao final da tarde, para preparar o jogo de quarta-feira com o Athletic, em atraso da Liga espanhola.

Depois de dois elementos da equipa técnica principal apresentarem resultados positivos para o novo coronavírus nos testes de segunda-feira, o plantel do Barça teve que voltar a ser testado e o treino da manhã suspenso, bem como a conferência de imprensa do treinador Ronald Koeman.

Uma vez que os serviços médicos confirmaram que não há mais nenhum elemento da primeira equipa infetado, o Barcelona irá regressar à habitual rotina de treinos ao final da tarde.

Após a sessão, Ronald Koeman fará a antevisão do jogo contra a equipa de Bilbao.

Após a 17.ª jornada, o Barcelona segue na quinta posição, com 28 pontos em 16 jogos disputados, a 10 do líder Atlético de Madrid, que soma 38 em 15 partidas. O Real Madrid segue na segunda posição, com 36 pontos, em 17 encontros.