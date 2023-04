Da caridade à... alergologia: vida de Lewandowski 'divide-se' fora dos relvados

Lewandowski tem tido uma excelente temporada ao serviço do Barcelona com 25 golos em 33 jogos, ajudando o clube catalão a chegar ao primeiro lugar da La Liga com 12 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo classificado. Jakub Baczek é o 'mental coach' do polaco há três anos e, em entrevista ao 'Fact', elogia e explica alguns dos interesses mais particulares do avançado."A vida de Robert [Lewandowski] não tem sido nada fácil. Teve que superar muito cedo a morte do pai e um aborto com a sua mulher Anna em 2016. É uma pessoa incrivelmente humilde, considerando o seu nível no futebol mundial. O nome dele é conhecido em todos os continentes. Ele pede ajuda, aprende e, ao mesmo tempo, trabalha ativamente na área da caridade e isso faz dele uma pessoa difícil de não amar", começa por dizer."Nem todos conhecem a sua multidimensionalidade. Falo especialmente dos temas que é interessado. Poucos atletas têm tanto interesse em aprender sobre outras áreas da vida. Psicologia, qualidade do sono, nutrição, osteopatia, endocrinologia ou alergologia", revela.Além destas preocupações pouco comuns, Jakub Baczek explica ainda que há diferenças entre o Lewandowski do Barcelona e aquele que joga na seleção polaca ao comando de Fernando Santos: "Existe uma grande diferença entre o que consegue mostrar quando está num clube e quando está na seleção. No clube temos muito tempo para construir relações, no caso da seleção a situação é diferente. Nas concentrações, os jogadores aparecem 'aleatoriamente' e por pouco tempo, muitas vezes, em composições diferentes. É um erro achar que o jogador é o mesmo no clube e na seleção. São dois mundos diferentes", remata.