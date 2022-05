Dani Alves aponta Benzema à conquista da Bola de Ouro: «Levou o Real Madrid a outro nível»

Dani Alves elegeu, em entrevista à 'Marca', Benzema como o principal candidato à próxima Bola de Ouro. Para o lateral brasileiro do Barcelona, rival do avançado do Real Madrid, o francês levou os merengues a lugares "onde não estavam antes"."[Benzema] tem todas as hipóteses de ganhar pelo que tem feito. Mas a Liga dos Campeões vai ter muita influência. Se a vencer, é um sério candidato, mas há outros nomes que também o são. No City, Liverpool... há jogadores que podem lutar com ele. Ele levou o Real Madrid a outro nível de jogo e a lugares onde não estavam antes. Está a merecer", começou por dizer.Questionado acerca do favoritismo da seleção brasileira à conquista do Mundial, o defesa canarinho... não hesitou. "Vejo sempre o Brasil como favorito, o que queres que diga? É a seleção que tem magia e os melhores jogadores. Todos os grandes futebolistas da seleção brasileira se destacam nos seus clubes e nas principais ligas. É preciso ter sempre o Brasil em conta, apesar do futebol ultimamente se ter equilibrado de maneira incrível. Ganhar cada jogo é muito difícil, mas também é preciso pensar que somos os melhores, caso contrário ninguém vai pensar".Num jogo curto ao estilo pergunta-resposta, Dani Alves caraterizou ainda alguns jogadores que bem conhece, entre os quais Messi e Cristiano Ronaldo, e ainda alguém... inesperado. "Messi? Deus! Cristiano? Lenda. Florentino Pérez? Grande".