Dani Alves e a vantagem do Real Madrid na LaLiga: «Sorte a deles por termos chegado tarde»

Dani Alves lamentou esta quinta-feira, após a vitória do Barcelona no terreno da Real Sociedad (1-0) , o facto do Real Madrid se encontrar com 15 pontos de vantagem no topo da LaLiga, frisando que os merengues tiveram sorte dos catalães terem "demorado a chegar"."Tiveram sorte por termos chegado tarde, e também foi azar para nós. Podíamos ter competido contra eles de maneira diferente. A vida é assim. Chegámos tarde e tivemos de fazer um grande esforço. Agora temos de lutar pelo próximo objetivo. Sorte a deles por não termos chegado antes", atirou aos microfones da 'Movistar+' após o apito final.Questionado acerca das declarações do lateral brasileiro, Xavi, treinador do Barcelona, foi breve: "Hoje não é o dia certo para isso".O Barcelona, recorde-se, encontra-se no 2.º lugar da LaLiga a 15 pontos (apesar de ter menos um jogo) do líder Real Madrid à passagem da 33.ª jornada.