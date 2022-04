Dani Alves e as apostas do Barcelona no mercado de verão: «Não gastaria dinheiro no Haaland»

Dani Alves regressou ao Barcelona, aos 38 anos, com a missão de ajudar. De ajudar a colocar os blaugrana de novo na ribalta, de reerguer um dos maiores clubes de Espanha e do Mundo. O defesa brasileiro, que tinha rescindido com o São Paulo, congratula-se com o que já foi alcançado sob a liderança de Xavi."O Barça voltou a competir e a entusiasmar as pessoas, independentemente do que consigamos no final da temporada. Antes os adeptos iam a Camp Nou sem saber o que iam ver, perdera-se o respeito pelo clube. Agora toda a gente sabe que somos uma equipa competitiva e que vamos suar a camisola", explicou o internacional canarinho, numa entrevista ao jornal 'Sport'.Alves recorda que quando chegou à Catalunha encontrou um balneário "com a autoestima em baixo". "Não podes render ao máximo se não acreditares em ti. É muito importante que te sintas o mais bonito, o mais interessante, é uma questão mental. Quando a mente é fraca, o que vem de fora pode destroçar-te. Por que não posso ser hoje o que fui no passado? Posso ser muito mais, até..."Erling Haaland e até Kylian Mbappé são jogadores que já foram apontados ao Barcelona para o próximo verão, mas Dani Alves considera que o clube não devia apostar no norueguês. "No futebol de hoje em dia não se dá tempo para que os jovens se desenvolvam. O desporto exige o máximo agora, no momento. No entanto, eu não defendo que se gaste muito dinheiro em determinados jogadores."O jornalista insiste no nome de Haaland. "Não. Sinceramente, não gastaria muito dinheiro no Haaland. No Mbappé sim, mas no Haaland não. Se fosse diretor desportivo apostaria no Mbappé, parece-me mais completo em todos os aspetos. Se vais fazer um grande investimento, tens de ter o melhor. Se dependesse de mim, apostaria no Mbappé."