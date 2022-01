Dani Alves e o regresso ao Barça: «É um presente demasiado especial»

Apesar do susto, a (re)estreia de Dani Alves pelo Barcelona teve um final feliz. Os catalães visitaram o Linares , do 3.º escalão espanhol, num jogo a contar para a Taça do Rei, e até começaram o jogo a perder. No final, o Barça acabou por dar a volta ao jogo, graças aos golos de Ousmane Dembélé e do jovem Ferran Jutgla, e Dani Alves mostrou-se feliz pelo momento."Estou muito feliz neste momento. Parece um filme na minha cabeça porque, depois de tanto tempo, poder voltar a jogar oficialmente pelo Barça é um presente demasiado especial. Procuro desfrutar, ajudar os meus companheiros, competir, sofrer e ganhar com eles. Esse é o sentimento que representamos", afirmou o brasileiro, que voltou a jogar pelo Barcelona numa partida oficial 2054 dias depois.Questionado sobre até onde a equipa pode ir na competição, Dani Alves fala em avançar aos poucos e ir melhorando. "Temos de ir escalando. Sabemos que é uma competição onde cada vez há mais surpresas. Temos de ir melhorando e ganhar aquele espírito de competição que nos mentaliza de que as coisas são difíceis mas que temos de ser mentalmente fortes. No fim as coisas vão encaixando, aparecem as oportunidades, os golos e as vitórias", disse o camisola 6 dos blaugrana.Neste regresso a Barcelona, o jogador de 38 anos teve de adaptar ao esquema de três centrais que Xavi tem usado mas não se mostrou incomodado. "É um esquema que usamos para facilitar a saída de bola. Jogo meio um lateral, meio um médio para tentar ocupar os espaços. É uma posição que eu domino também, joguei muitas vezes aí. Estar ao lado desta gente com esta qualidade facilita muito as coisas. Hoje tínhamos um adversário complicado que jogava em casa com a sua gente e muito motivados por estar a jogar contra o Barça mas conseguimos vencer e agora é continuar a melhorar", finalizou.