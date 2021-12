Dani Alves e o regresso ao Barcelona: «Não teria aceite uma proposta de Bartomeu»

Dani Alves regressou ao Barcelona em novembro último, após ter saído dos blaugrana em 2016, mas ainda espera pela estreia oficial com a camisola do culé, visto que ainda só jogou no encontro amigável com o Boca Juniors, que serviu de homenagem a Diego Maradona. Em entrevista à estação catari 'Alkass Sports Chanells', o internacional brasileiro, que testou positivo à Covid-19 esta semana , frisou que voltou à Catalunha "para ajudar"."Estou feliz por trabalhar com Xavi. Fizemos história quando jogámos juntos. É outro desafio regressar ao clube com estas condições. Gosto muito deste clube e é por isso que voltei para ajudar", afirmou acerca de uma intenção que assumiu ter tido antes."Tinha a sensação de que eu voltaria ao Barcelona e, mesmo que alguns não o entendam, voltei. Temos muito que trabalhar para reconstruir um grande Barça e para isso precisamos de estabilidade e solidariedade", realçou, deixando claro de que não o teria feito se Josep Bartomeu continuasse na presidência do clube."Não teria aceite uma oferta de Bartomeu. Saí quando ele era presidente e não fazia sentido voltar a trabalhar com ele", garantiu.