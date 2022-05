Dani Alves e o triunfo do Real Madrid: «Que seria do futebol sem os brasileiros?»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Alves (@danialves)

Dani Alves elogiou nas redes sociais a atuação do Real Madrid no jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões com o Manchester City, uma partida em que os merenguese acabaram por garantir a presença na final.O central do Barcelona elogiou também o compatriota Rodrygo, que marcou os dois golos que permitiram à formação espanhola levar o jogo para o prolongamento."No futebol amigos, como na vida, não há sorte. Ou dominas o jogo ou o jogo domina-te a ti! Ah, que seria do futebol sem os brasileiros!", escreveu o internacional canarinho nas redes sociais.