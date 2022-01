Dani Alves já pode ser inscrito no Barcelona mas Ferran Torres tem de esperar

Depois de cair para a Liga Europa e de andar pelo oitavo lugar na LaLiga, o Barcelona de Xavi procura iniciar o processo de recuperação para salvar a temporada. Além de mudanças táticas e uma nova gestão financeira por parte da direção, a chegada de reforços tem sido uma solução procurada pelos blaugrana.Daniel Alves, com 38 anos, é o primeiro reforço a poder ser inscrito no plantel e pode já ser opção para o jogo de quarta-feira para a Taça do Rei. O diretor desportivo do emblema catalão, Mateu Alemany, confirmou que há margem financeira para concluir a operação. "Vamos poder inscrever o Dani Alves entre hoje e amanhã. As outras contratações dependem de saídas. Com o Ferran Torres fizemos uma exceção de o trazer sem termos margem salarial para ser inscrito, mas quando fizermos dinheiro com algumas saídas já vemos se precisamos de trazer mais alguém", afirmou.O lateral direito estará disponível para fazer a sua segunda estreia pelo Barcelona na quarta-feira frente ao Linares, se entretanto recuperar da covid-19. Já Ferran Torres, que já foi oficializado, continua dependente de saídas para poder estrear-se pelo novo clube.