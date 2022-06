Dani Alves no mercado: «Aproveito para vender o meu peixinho, já que estou velho e desacreditado»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Alves (@danialves)

Dani Alves é um dose que ficam livres para assinar com qualquer clube a custo zero. Mas no caso do central brasileiro, que voltou na época passada ao Barcelona, os seus 39 anos já pesam... Ou talvez não!O jogador, fazendo uso da boa-disposição que o carateriza, utilizou as redes sociais para "vender" o seu "peixinho", que é com como quem diz mostrar algumas dos seus melhores lances, no sentido de convencer potenciais clubes a contratá-lo.Dani Alves quer ir ao Mundial deste ano, no Qatar, pelo que pretende continuar a jogar, de modo a convencer Tite a incluí-lo na convocatória do Brasil."Oh pa, oh pa, último dia de contrato e como vocês já me conhecem, não se assina um compromisso novo sem ter acabado o antigo.Aproveito também para vender o meu peixinho, já que estou muito velho e desacreditado no mercado.Nas imagens vocês podem ver um velhinho a fazer algumas coisas com um olhar diferente e sempre com a cabeça muito bem alta.Também podemos verificar que há uma intensidade considerável e um jogo bastante consciente.Brincadeiras à parte, hoje, a valer, estou livre no mercado.O meu nome é Dani Alves, sou brasileiro, mais conhecido como Good Crazy, tenho 39 anos e junto com os meus sou o maior vencedor da história do futebol, com 43 troféus.Ahhhh e se alguém me passar,Vou jogar até aos 50 anos"













