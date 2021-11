Dani Alves poderá estar em vias de regressar ao Barcelona

O lateral brasileiro Dani Alves terá esta semana uma reunião com os dirigentes do Barcelona para discutir a possibilidade de voltar ao clube catalão já em janeiro. De acordo com o 'UOL Esporte', "os dois lados têm interesse numa reaproximação", mas os detalhes do eventual acordo "ainda precisam de ser discutidos".Livre desde setembro último, quando rescindiu com o São Paulo, clube que representava desde 2019, o internacional brasileiro tinha como preferência continuar no futebol brasileiro, chegando a negociar com o Fluminense, mas as conversações não chegaram a bom porto. No entanto, o regresso do veterano dependeria da aprovação do novo treinador, Xavi Hernández. Em princípio, o antigo médio deverá aprovar a chegada do seu ex-colega de equipa.Com o objetivo de disputar o Mundial'2022, no Qatar, Daniel Alves, aos 38 anos, é o jogador mais vitorioso da história do futebol com 41 títulos oficiais, sendo que 23 destes foram conquistados ao serviço do Barcelona, entre 2008 e 2016.