Dani Alves punido com dois jogos de castigo após ter sido expulso diante do Atlético Madrid

Dani Alves foi punido esta quarta-feira com dois jogos de castigo, depois de ter visto vermelho direto no encontro da 23.ª jornada da Liga espanhola com o Atlético Madrid.O defesa, que até marcou no triunfo do Barcelona por 4-2, foi expulso após uma entrada dura sobre Yannick Carrasco e falha agora o clássico com o Espanyol e ainda a visita ao Valencia, ambos as partidas a contar para o campeonato espanhol.O Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol puniu ainda Óscar Hernández, adjunto e irmão de Xavi, também com dois jogos de suspensão, por se ter levantado do banco para "protestar ostensivamente" uma decisão de Gil Manzano, após "ter sido advertido repetidamente pelo quarto árbitro", como dá conta o relatório do juiz do encontro.