De Jong: «Tenho estado genial no Barcelona»

O segredo, para De Jong, o facto de atuar em diferentes posições no centro do terreno tem ajudado a adaptar-se mais rápido ao Barça. "Às vezes tenho de jogar a 6, outras vezes à esquerda, outras ainda à direita... o importante é jogar o maior número de partidas porque assim aceleras o entendimento com os jogadores que te rodeiam", frisou.



"Tenho estado genial no Barça e quero seguir melhorando. Espero que no final da temporada possamos olhar para trás e vejamos que fizemos uma grande época", resumiu De Jong.

Frenkie de Jong não podia estar mais feliz ao serviço do Barcelona. O médio holandês, de 22 anos, soma 16 jogos até ao momento pelos blaugrana, com um golo marcado, nesta que é a sua primeira temporada ao serviço do clube catalão. Atualmente ao serviço da seleção holandes, De Jong tem merecido rasgados elogios pelas suas atuações no meio-campo culé."Os jornais podem exagerar mas a verdade é que não presto muita atenção a isso. Mas claro que gosto que as análises que fazem ao meu jogo sejam positivas", confessou o jovem médio ao 'FOX Sports Holanda', quando questionado sobre se se sentia a referência no meio-campo do Barcelona, ao lado de Busquets e Arthur.