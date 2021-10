De la Fuente e a saída do Barcelona: «Não sei o que Koeman pensava de mim, quase não joguei»

Konrad de la Fuente rumou ao Marselha este verão, após sete temporadas no Barcelona. Uma decisão difícil para o extremo, de 20 anos, que se formou em La Masia, a academia dos catalães. Durante uma palestra no 'Twitch Jijantes', o norte-americano recordou as poucas oportunidades que teve com Ronald Koeman e a decisão de mudar de clube a pensar no futuro.





"Fui eu que decidi sair. Durante seis meses falei sobre isso com os meus representantes. Sendo realista, ia ser difícil ter um momento de jogo interessante na equipa titular. A diferença está aí. Já joguei mais de 500 minutos [no Marselha] e é apenas outubro. Tenho 20 anos. No Barcelona provavelmente não teria jogado tanto. Não teria sido o mesmo", revelou.E prosseguiu: "Não sei o que Koeman pensou de mim. Estive com eles na época passada, mas quase não joguei (apenas três jogos com a equipa principal em todas as competições). Fiquei feliz por ter lá estado e treinar com os melhores. Aprendi muito. Foi uma boa experiência."Apesar das poucas oportunidades que teve nos blaugrana, Konrad de la Fuente não rejeita um possível regresso a Barcelona. "Sou muito culé. Nunca se sabe o futuro, mas estou focado na minha temporada aqui. O resto veremos mais tarde", admitiu.Konrad de la Fuente soma já 11 jogos (nove no campeonato e dois na Liga Europa) no Marselha esta temporada e conta com a confiança do técnico Jorge Sampaoli. "Adaptei-me muito bem e rápido. Tenho a confiança do treinador e dos meus companheiros. Os jogadores que falam espanhol: Álvaro, Pol e Balerdi fizeram-me sentir bem-vindo. Sou feliz na cidade, falo as palavras básicas [em francês] e isso ajudou-me. Sampaoli é muito bom, mas também muito exigente, com muito trabalho tático todos os dias. Durante a preparação, fiquei assustado com as sessões duplas que começavam às 8 da manhã, treinos de duas horas e meia e jogos durante a semana. Foi difícil", realçou.