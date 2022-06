Decisão de tribunal alemão pode agravar crise financeira do Barcelona

O Tribunal de Patentes de Munique, na Alemanha, determinou que a tecnologia de anúncios do 'Supponor' usada pelo Barcelona é ilegal, uma decisão que pode trazer consequências para as finanças do clube espanhol, segundo a 'Marca'.Desde 2019 que o Barcelona apresenta publicidade virtualmente modificada: os espectadores espanhóis podem ver anúncios de cerveja espanhola, enquanto os chineses veem de cerveja chinesa. O emblema catalã aproveita assim o negócio multimilionário de patrocínio regional para aumentar a receita.O fornecedor do Barcelona, a empresa anglo-finlandesa 'Supponor', foi declarada culpada de roubar a tecnologia do concorrente suíço 'AIM Sport', que trabalha com Real Madrid e Sevilha.O tribunal alemão considerou que a 'Supponor' violou a patente europeia da 'AIM Sport', que abrange "sobrepsição digital de uma imagem com outra imagem". Os juízes condenaram a empresa a suspender as vendas, pagar indemnizações, fornecer informação e destruir os produtos na Alemanha. Por isso, os clubes que anteriormente usavam esta tecnologia são responsáveis por quaisquer lucros que tenham obtido com ela.Com isto, segundo o referido jornal espanhol, o Barcelona não só perderá uma receita valiosa dos patrocinadores regionais, como também poderá ter mais de 30 milhões de prejuízo, o que agravaria ainda mais a crise financeira do clube.