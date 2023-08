Deco alimenta esperança de Félix

A possibilidade de João Félix vir a ser jogador do Barcelona voltou a ganhar forma. Tudo devido à mudança do diretor-desportivo nos blaugrana. Agora, é Deco quem assume tal papel, já que após o fecho do mercado Mateu Alemany vai deixar o clube. Assim, de acordo com a ‘As’, o caminho fica mais fácil para que o internacional português venha a ser reforço do clube da Catalunha. É que Deco, assim como Joan Laporta, admira bastante João Félix. A hipótese do avançado vir a ser jogador do Barcelona não se verificava com o ex-diretor-desportivo.

Resta, contudo, perceber em que moldes se poderia efetuar uma transferência. Também de acordo com a imprensa espanhola, o Atlético Madrid encara como uma "brincadeira" a ideia do avançado, de 23 anos, rescindir contrato, pelo que remete para a cláusula de rescisão, de 350 milhões de euros.

Ainda assim, a permanência de Félix em Madrid parece quase impossível. Desde que assumiu publicamente que o seu sonho passa por representar um dos rivais do Atlético, o Barcelona, precisamente, as relações deterioram-se ainda mais. No último jogo dos colchoneros, o português, que recusou o Al Hilal, ouviu muitos insultos e assobios.