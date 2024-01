Deco diz que lesão de Baldé poderá obrigar o Barcelona a ir ao mercado: «Teremos que ver internamente...»

View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

A lesão muscular sofrida por Alejandro Baldé, na eliminação da Taça do Rei diante do Athletic Bilbao, vai obrigar a direção do Barcelona a ir ao mercado para a contratação de um lateral esquerdo para colmatar a ausência do defesa espanhol, que vai ser operado e falhar o resto da temporada. A informação foi garantida por Deco, diretor desportivo do clube, em declarações à DAZN, na antevisão do jogo com o Villarreal."A primeira ideia é tentar esclarecer a situação de Balde, que está a ser submetido a exames médicos e penso que terminaram ontem. Será uma questão que teremos que ver internamente, com os médicos, com o jogador, com a equipa e com o treinador. Se pudermos fazer alguma coisa, vamos tentar", revelou o ex-internacional português.Segundo avança a imprensa espanhola, o Barcelona não reúne as condições de fair play financeiro para trazer novos reforços, no entanto, devido à lesão do jovem de 20 anos, o clube tem a opção de cumprir o regulamento segundo o qual podem utilizar 80% da verba de transferência da equipa para a contratação de um novo reforço, uma vez que integra apenas as contas do fair play do próximo ano. Um método semelhante ao utilizado para fechar Vitor Roque, após a lesão de Gavi.O clube anunciou este sábado que Alejandro Balde terá que passar por uma cirurgia, embora não tenha especificado o tempo de paragem, esperando-se que o jogador esteja afastado dos relvados por um período de quatro meses.