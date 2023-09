Deco e a chegada de Félix e Cancelo ao Barcelona: «Sabemos os esforços que fizeram para vir para cá»

Deco foi apresentado esta quarta-feira como novo diretor do Barcelona. Durante a apresentação, foi questionado sobre o mercado de transferências do clube catalão, com destaque para as chegadas, por empréstimo, de João Cancelo e João Félix."Nem Cancelo nem João Félix têm opção de compra. Se tiverem um bom desempenho, dentro das capacidades do clube, tentaremos mantê-los. Não há opção de compra", começou por garantir Deco, explicando depois que os internacionais portugueses queriam muito representar o Barcelona: "O João Félix, tal como outros, queria vir. Não vou dizer quais são os contratos. O que a Liga cobra é diferente da avaliação do que ele ganha. Pode ser mais ou menos. Não vou dizer quanto é que ele ganha, vou dizer que fizeram um esforço para vir".Na intervenção, Deco também deixou claro que o Barcelona estará atento ao desempenho dos portugueses: "Trazem muito para aquilo de que precisamos agora. São jogadores que têm de provar o seu valor aqui. Vamos avaliá-los durante a época. Sabemos os esforços que fizeram para vir para cá. O mais importante é que o Barcelona continue a incentivar a vinda de jogadores".Deco também abordou o possível regresso de Messi ao Barcelona, bastante falada durante o mercado de transferências quando o argentino saiu do PSG: "O Messi é um amigo, gosto muito dele. Falo com ele às vezes, mas agora menos porque ele está longe. Não há discussão. Não foi possível. É o melhor futebolista da história do clube. Vejo-o feliz e contente e a marcar mais golos que nunca no Inter Miami. Desejo-lhe as maiores felicidades".