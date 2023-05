Deco esperado nas próximas horas em Barcelona para reunião com Laporta

O jornal 'Mundo Deportivo' escreve esta terça-feira que Deco deve aterrar em Barcelona esta manhã, tendo agendada uma reunião com Joan Laporta, presidente blaugrana, para ouvir uma proposta.O clube quer que o ex-internacional português assuma o papel de diretor desportivo, que está a ser desempenhado por Jordi Cruyff. A ideia é que Cruyff passe a ser o novo diretor de futebol, no lugar de Mateu Alemany, que vai deixar Camp Nou a 1 de julho.Segundo aquele jornal catalão, Deco terá à sua espera uma proposta com a duração de três anos, até ao fim do mandato de Laporta.Mas o brasileiro pretende explicar que só assumiria o cargo a partir de 1 de setembro, após o fecho do mercado, até porque é nesta altura empresário de jogadores e quer estar desvinculado destas funções se entrar no Barça, de modo a evitar um eventual conflito de interesses.