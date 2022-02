Deco ganha peso no Barcelona

Depois de quatro épocas como jogador, entre 2004 e 2008, onde deixou uma boa marca com as exibições que foi realizando - e pelos cinco títulos que ajudou a conquistar -, Deco volta a ganhar importância no Barcelona, agora na sua segunda vida, a de empresário. Segundo escreve o 'AS', o lusobrasileiro tem estreitado ligações nos últimos tempos com a direção presidida por Joan Laporta e o mais recente exemplo disso terá sido a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang. Deco esteve mesmo presente na cerimónia de apresentação, mesmo que de uma forma discreta.Uma presença que se justifica pela sua ação em toda a operação, tudo por já ter sido secretário técnico da Federação de Futebol do Gabão, um cargo ao qual tinha chegado pelas mãos de Laporta (ainda que de forma indireta). Alguns anos volvidos, essa aventura no continente africano rende frutos ao Barcelona, com Deco e o clube a fazerem valer a ligação e história com Aubameyang para fechar a contratação do antigo avançado do Arsenal.Para lá deste processo, Deco tornou-se também um novo especialista do Barcelona ligado ao futebol brasileiro e português, tendo como missão ajudar os responsáveis catalães a detetarem e anteciparem-se na contratação dos maiores talentos desses dois mercados.